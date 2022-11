The Game Awards, ecco le nomination: Elden Ring e God of War Ragnarok contro tutti

L'evento ideato dal giornalista Geoff Keighley , che quest'anno proporrà più di cinquanta annunci legati ai videogiochi in uscita dal 2023 in poi, proporrà un interessante testa a testa tra Elden Ring e God of War Ragnarok : il primo ha ottenuto sette nomination , mentre il secondo domina con ben dieci candidature .

In un evento in streaming, Keighley ha presentato le varie categorie in gara e i potenziali vincitori che saranno annunciati in diretta durante la cerimonia del prossimo mese, e com'era largamente prevedibile, sono stati il gioco di ruolo di From Software e la recente esclusiva PlayStation ad aver ottenuto il maggior numero di nomination da parte dei giurati.

Entrambi si contenderanno alcuni premi come quello di Gioco dell'Anno, miglior direzione ludica, miglior comparto narrativo, miglior direzione artistica, miglior colonna sonora e miglior audio design, per poi cercare di vincere altri premi qua e là: mentre Elden Ring è stato candidato a miglior gioco di ruolo, il sequel di God of War ha visto nomination come miglior gioco d'azione e avventura, miglior performance da parte degli attori che interpretano Kratos e Atreus, e un riconoscimento per l'impegno sotto il profilo dell'accessibilità.

A lottare con i due colossi nel tentativo di vincere il premio di miglior videogame del 2022 ci saranno anche A Plague Tale: Requiem, Horizon Forbidden West, Stray e Xenoblade Chronicles 3, mentre Tunic, Neon White e lo stesso Stray, il gioco d'avventura cyberpunk con protagonista un gatto rosso, si contenderanno i titoli di miglior gioco indipendente e miglior gioco indie al debutto.

Final Fantasy XVI, Hogwarts Legacy, Starfield, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e il remake di Resident Evil 4 si contenderanno il titolo di "videogioco più atteso del 2023", mentre tra le categorie in gara ci sarà spazio anche per un fenomeno crescente come gli adattamenti dal mondo dei videogiochi ad altri settori dell'intrattenimento: oltre ad Arcane, la serie di League of Legends che rappresenta uno dei più vincitori più probabili, c'è spazio anche per Cyberpunk: Edgerunners, The Cuphead Show! e il film di Uncharted.

Il pubblico potrà esprimere le proprie preferenze attraverso il sistema di votazione sul sito ufficiale di The Game Awards: i voti saranno sommati a quelli dei giurati da ogni parte del mondo e contribuiranno a determinare i vincitori in ciascuna delle 31 categorie in programma.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!