Xbox, estate bollente: Hellblade 2 in dirittura d'arrivo su PlayStation

Per Microsoft, si tratta ormai dell'ennesimo videogioco nato come esclusiva e destinato ad arricchire il catalogo delle piattaforme rivali: dopo Pentiment, Hi-Fi Rush, Sea of Thieves e Grounded, i primi quattro giochi della scuderia Xbox Game Studios ad aver fatto il grande salto su PlayStation e Nintendo Switch, il gigante statunitense ha lentamente ampliato l'offerta aggiungendo delle versioni PlayStation di Age of Empires, Forza Horizon 5, Indiana Jones e l'antico Cerchio e il più recente Doom: The Dark Ages.