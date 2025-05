Doom: The Dark Ages, il ritorno esplosivo dell'ammazzademoni di Bethesda

Certo, è importante sottolineare che in alcuni casi la nuova concezione dei livelli (alcuni dei quali mai così vasti come in The Dark Ages) e la natura stessa dell'esperienza di gioco spingano quasi l'utente a fare regolarmente delle pause dai combattimenti, invitandolo a esplorare in lungo e in largo ogni singola mappa, alla ricerca di un modo per raggiungere quella chiave nascosta lassù (ma chissà come ci si arriva!), oppure per capire come sbloccare quell'apertura che potrebbe contenere un potenziamento, un rubino o altri preziosi oggetti per migliorare al massimo le armi e l'attrezzatura.