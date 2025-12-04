Electronic Arts verso il controllo saudita: il PIF pronto a salire al 93% del colosso dei videogiochi

Questa mossa si inserisce in una strategia più ampia dell'Arabia Saudita nel settore dei videogiochi e dell'intrattenimento digitale. Negli ultimi anni, infatti, il PIF ha acquistato partecipazioni rilevanti in società come Nintendo e Take-Two Interactive, ha sostenuto lo sviluppatore mobile Scopely (che a sua volta ha rilevato la divisione videogiochi di Niantic) e ha spinto sull'organizzazione di grandi eventi di eSports come l'eSports World Cup. Il Paese avrebbe dovuto anche ospitare la prima edizione degli Olympic eSports Games, poi cancellata poche settimane dopo l'emersione dell'accordo su EA.