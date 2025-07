Ue: vicepresidente del Parlamento supporta l'iniziativa per "salvare i videogiochi"

L'iniziativa punta a impedire alle aziende di cessare il supporto ai videogiochi regolarmente venduti sul mercato, dopo casi particolarmente eclatanti come The Crew (il videogioco di guida di Ivory Tower e Ubisoft, che dopo la chiusura dei server ufficiali ha smesso effettivamente di funzionare) e Anthem (il gioco d'azione di BioWare ed Electronic Arts, i cui server chiuderanno il prossimo anno, rendendo anche in questo caso l'intera esperienza di gioco impossibile da utilizzare) che hanno messo nuovamente in risalto il problema della preservazione dei videogiochi.