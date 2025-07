Ue: un milione di firme per la petizione che vuole "salvare i videogiochi"

Tuttavia, Scott non è particolarmente ottimista sul fatto che ciò sia sufficiente per far approvare la legge nel Regno Unito, poiché la questione è già stata respinta dal Dipartimento per la cultura, i media e lo sport (DCMS) britannico, che ha già rigettato la proposta di modificare o creare qualsiasi legge a supporto. Il DCMS ha tuttavia affermato che le aziende che vendono videogiochi nel Regno Unito devono attenersi al rispetto delle leggi esistenti in materia di tutela dei consumatori.