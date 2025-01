Videogiochi: Electronic Arts riorganizza BioWare, meno personale per Mass Effect 5

Vista la natura preliminare del progetto Mass Effect 5, ancora in fase embrionale nonostante l'annuncio ufficiale risalga ormai a quattro anni fa, BioWare ha deciso di ridurre il personale per concentrarsi sul ritorno della sua saga fantascientifica con un gruppo più ristretto finché non ci sarà effettivamente bisogno di più risorse per lavorare alla finalizzazione del gioco di ruolo. "In questa fase di sviluppo, non ci serve l'assistenza dell'intero studio", commenta McKay. "BioWare può vantare talenti eccezionali, e per questo negli ultimi mesi abbiamo lavorato incessantemente per integrare molti dei nostri colleghi in altri studi di Electronic Arts che avevano posti vacanti adatti."