Destiny incontra Mass Effect: Bungie svela il nuovo "crossover" per il suo sparatutto

L'universo di Destiny continua a espandersi con nuovi contenuti e "contaminazioni" provenienti da altri franchise famosi dei videogiochi: Bungie ha svelato una nuova collaborazione con Electronic Arts e BioWare per offrire dei contenuti a tema Mass Effect all'interno di Destiny 2: L'Eclissi , proprio nel momento in cui il game director Joe Blackburn ha annunciato l'addio allo studio fissato per la fine di febbraio.

C'è fermento in casa Bungie: mentre la community accoglie i "Momenti di Trionfo" e una serie di missioni che permetteranno di ingannare l'attesa prima di vivere l'epilogo della storia con l'espansione "La Forma Ultima", la software house svela nuove collaborazioni e qualche cambiamento al timone.

Con una serie di messaggi su Twitter, il responsabile del franchise Blackburn ha annunciato che alla fine di febbraio cederà il ruolo di game director a Tyson Green, un veterano dello studio che ha lavorato tra le fila di Bungie sia dai tempi di Myth II.

Dopo aver ricoperto un ruolo di rilievo per plasmare il comparto multiplayer del leggendario sparatutto Halo e aver contribuito alla realizzazione di alcune delle "armi esotiche" del primo capitolo di Destiny, Green assumerà il comando tra la fine di febbraio e i primi di marzo, guidando lo studio alla pubblicazione dell'espansione La Forma Ultima.

Nel frattempo, Bungie ha introdotto nuovi contenuti nel suo sparatutto per PC e console: dai "Desideri di Riven", una serie di imprese settimanali accessibili da tutti gli utenti fino al 13 marzo, ai "Momenti di Trionfo", una serie di "trofei" che premieranno chiunque abbia raggiunto determinati obiettivi nel gioco. La novità più sorprendente, tuttavia, è l'arrivo di un nuovo "evento crossover", che segna l'incontro tra l'universo di Destiny e quello di un'altra saga fantascientifica particolarmente amata: Mass Effect.

I giocatori possono infatti "decorare" i propri Guardiani con delle armature ispirate al Comandante Shepard (con il set N7 per titani), a Garrus (con il set Vakarian per cacciatori) e alla inimitabile Liara T'Soni (con il set del Capo Ombra per stregoni). Tutti i giocatori potranno riscattare un pacchetto che include l'Involucro della Difesa Migliorata per personalizzare il proprio Spettro e due oggetti ispirati alle epopee spaziali di BioWare: l'ipernave Fregata Ricognitrice dell'Alleanza e l'astore Nave da Sbarco dell'Alleanza.

Dopo le collaborazioni con The Witcher, Assassin's Creed e Fortnite, per Bungie si tratta di un'altra collaborazione di rilievo che consente agli amanti del suo sparatutto di cambiare l'aspetto dei propri personaggi con contenuti che omaggiano altre saghe di successo.