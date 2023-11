Mass Effect: BioWare sorprende gli amanti del gioco di ruolo con un nuovo video

Giornata importante per gli amanti dei videogame realizzati da BioWare , lo studio canadese che ha dato i natali a Star Wars: The Old Republic , Dragon Age e Anthem .

L'ultimo teaser arriva dopo una serie di indizi e brevi clip lanciate dal team durante l'arco della giornata, che hanno scatenato tra i fan della serie una vera e propria caccia la tesoro.

Il video finale ha mostrato dunque il fantomatico personaggio principale, armato di casco ed equipaggiato con sorta di cappotto dello storico gruppo N7. Le movenze e la figura lasciano intendere che si tratti di un personaggio femminile, che i fan sperano sia la famosa Liara T'Soni.

BioWare ha inaugurato l'evento con un messaggio criptico, contenente una serie di 1 e 0: "Il team sta impiegando il suo tempo per creare un'avventura completamente nuova da godersi, con nuove storie, personaggi ed esperienze che la riempiranno", ha scritto il team nel suo post sul blog. "In fin dei conti, l'N7 Day è proprio questo. Celebrare voi e questo particolare franchise che ci unisce tutti. Ci auguriamo che abbiate gradito gli scorci sul futuro della nostra comunità finora. E non preoccupatevi, c'è ancora molto da vedere!".

Gli 1 e 0 in nel testo originale sono stati dunque decifrati dai fan abbastanza rapidamente, arrivando a scoprire la parola "Epsilon", che potrebbe corrispondere al titolo finale del nuovo gioco di ruolo attualmente in lavorazione presso la software house.

Per quanto gradito dai fan, un breve teaser del genere arrivato a due anni di distanza dall'ultimo aggiornamento potrebbe implicare che il team non abbia ancora materiale a sufficienza per mostrare di più ai fan che attendono con ansia un nuovo capitolo del gioco di ruolo a sei anni dal "deludente" Andromeda. Non resta che sperare che la promessa di BioWare possa essere seguita da un trailer completo durante il più importante evento dell'anno, The Game Awards, la "notte degli Oscar" dei videogiochi che si terrà il prossimo mese.