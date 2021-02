Mass Effect sta per tornare: la trilogia originale risplende nella Legendary Edition

Come mostrato nel nuovo trailer ufficiale, il team di BioWare ha lavorato alacremente per aggiornare il comparto grafico agli standard odierni, con una risoluzione Ultra-HD 4K e il supporto alla tecnologia HDR per restituire immagini più realistiche. La software house ha applicato tutta una serie di accorgimenti per rendere ambientazioni, personaggi, veicoli, armi e armature adatti al mercato di oggi, concentrandosi su alcuni elementi di gameplay del primo Mass Effect (ad esempio, il sistema di combattimento e il modulo di guida) al fine di ammodernare l'esperienza di gioco senza però snaturarla.

Il risultato finale, come si può intuire dal trailer, è degno di nota: tutti e tre i capitoli (con oltre quaranta contenuti aggiuntivi lanciati a suo tempo su PlayStation 3 e Xbox 360) saranno disponibili all'interno di un singolo "launcher" che consentirà di scegliere quale gioco avviare. Non solo: sarà possibile sfruttare un editor universale che consentirà di scegliere l'aspetto del protagonista (impostando il sesso e variandone l'aspetto) e mantenerlo per tutti e tre i giochi.

L'uscita di Mass Effect Legendary Edition è prevista per il 14 maggio su PC, PlayStation 4 e Xbox One, con le console di nuova generazione che potranno sfruttare una piccola miglioria (presente anche su PS4 Pro e Xbox One X): il frame-rate a 60 fotogrammi per secondo.

Non ci saranno, infatti, versioni ad hoc per le nuove piattaforme di Sony e Microsoft: BioWare ha pensato che un simile passo sarebbe stato forse eccessivo visto che il lavoro di ammodernamento non è equiparabile a quello di un vero e proprio remake, e che mantenendo lo stesso motore del gioco originale sarebbe stato difficile "giustificare la differenza" su console tecnicamente molto più performanti.

Mass Effect Legendary Edition, le prime immagini ufficiali

BioWare mostra il lavoro di ammodernamento della storica trilogia di John Shepard, in uscita il 14 maggio su PC, PlayStation 4 e Xbox One

Ciò nonostante, l'arrivo di Mass Effect Legendary Edition sull'attuale generazione di console darà la possibilità a molti neofiti di avvicinarsi all'epopea fantascientifica di John/Joanna Shepard, Liara, Wrex e tutti gli altri indimenticabili personaggi creati da BioWare: un'ottima occasione, visto che il prossimo capitolo di Mass Effect riprenderà dalla fine della trilogia originale e, dopo la sfortunata parentesi di Andromeda, ci rimetterà al cospetto del cast originale.

