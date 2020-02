Ricordate Samara di Mass Effect? Si tratta della madre di Billie Eilish

La notizia è trapelata grazie al compositore del gioco di massa Guild Wars 2 Maclaine Diemer, il quale ha rivelato che Maggie aveva interpretato la combattiva Asari Samara in Mass Effect 2 e 3 e che questo non fosse l'unico ruolo della madre della cantante all'interno di un videogioco.

Baird non era più apparsa in un videogioco dal 2013, quando aveva prestato la sua voce per alcuni personaggi secondari in Final Fantasy 13, Saints Row 2 e 3, EverQuest 2 e Vampire: The Masquerade - Redemption. Sembra che l'attrice non si sia più dedicata al suo lavoro cinematografico e televisivo per poter restare accanto alla figlia durante le sue lunghe tournée musicali.

La passione per i videogame è davvero una questione di famiglia, dato che anche Billie era stata già protagonista della colonna sonora di FIFA 19 e Gear 5 . Non solo. Il suo famoso brano Ilomilo è chiaramente dedicato all'omonimo videogioco uscito nel lontano 2010 per Xbox 360 e Windows Phone. Può darsi che, presto o tardi, i giocatori potranno assistere a un sodalizio madre-figlia all'interno di un videogioco nel prossimo futuro.

