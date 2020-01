Videogiochi: le scene di Gears 5 nel video della nuova canzone degli Evanescence

Da tempo ormai il mondo dei videogiochi sta cercando di crescere non solo dal punto di vista grafico, ma anche da quello sonoro: sempre più team di sviluppo infatti provano a coinvolgere artisti noti della scena musicale, come nel caso del recente Gears 5. L'esclusiva Xbox realizzata da The Coalition si è avvalsa della collaborazione di una band del calibro degli Evanescence per un brano della sua colonna sonora, intitolato The Chain.