Dave Bautista fa il suo ingresso sul ring di Gears 5

L'attore ed ex-campione di wrestling Dave Bautista , ormai noto al grande schermo come l’alieno Drax nel Marvel Cinematic Universe (apparso per la prima volta ne "I Guardiani della Galassia" e poi negli ultimi episodi di "Avengers"), fa la sua comparsa sui social con indosso l’iconica armatura di Gears of War, entrando a far parte del roster dell’imminente Gears 5 .

It’s about damn time. Play as me in #Gears5 starting Sept 15 after @WWE Clash of Champions. @XBox @GearsofWar #DreamChaser pic.twitter.com/bCU4ZIjdw1

Bautista ha fatto il suo ingresso in grande stile, con tanto di occhiali da sole, in un breve video degno dei migliori campionati di wrestling. Mossa non casuale, visto che il suo personaggio sarà giocabile a partire dal 15 settembre proprio in concomitanza dell’evento WWE's Clash of Champions. L’attore ha anche dichiarato di essere da sempre stato un fan della saga di The Coalition e di aver sempre desiderato indossare i panni di uno dei tanto amati personaggi del gioco.



A seguito del trailer di presentazione, gli sviluppatori hanno anche mostrato il video gameplay di Bautista in Gears 5.