Xbox Series X come un PC: la nuova console potrebbe supportare Steam ed Epic Games Store

Voci provenienti dalla Spagna sostengono che Xbox Series X includerà una modalità Windows, che consentirà alla nuova console domestica di utilizzare software per PC tramite degli store di terze parti come Steam ed Epic Games Store: ciò implicherebbe la possibilità di giocare a tutti quei videogiochi per PC che, generalmente, su console non arrivano, oppure di utilizzare gli stessi videogame mentre si è comodamente seduti sul divano di casa, utilizzando il controller al posto della tradizionale coppia mouse/tastiera.

Se confermata, la notizia rappresenterebbe una svolta epocale per il mondo dei videogiochi, dal momento che ciò renderebbe la console di Microsoft la prima, vera piattaforma universale, in grado di riprodurre sia i videogiochi per Xbox Series X (con piena retrocompatibilità ai giochi delle console Xbox precedenti) che quelli per PC, tra i quali anche il futuro ed estremamente promettente Flight Simulator, realizzato per conto della stessa casa di Redmond dai ragazzi di Asobo Studio.

Resta, tuttavia, qualche dubbio sulla veridicità delle indiscrezioni: sebbene, come detto, l'architettura di Xbox Series X sia molto simile a quella di un PC, è difficile credere che Microsoft possa dare la possibilità di scaricare qualsiasi gioco presente su Steam o Epic Games Store sulla propria console. L'ipotesi è senza dubbio affascinante, e potrebbe essere il proverbiale "asso nella manica" per vincere il confronto con PlayStation 5, la nuova console di Sony che arriverà a fine anno sul mercato.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!