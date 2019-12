Xbox Series X, la nuova console di Microsoft per i videogiochi del futuro

Con una mossa a sorpresa, Microsoft ha approfittato della vetrina dei The Game Awards 2019 per svelare ufficialmente il nome della sua prossima console, precedentemente nota come Project Scarlett : con uno spettacolare trailer, l'azienda ha confermato che la piattaforma next-gen si chiamerà Xbox Series X e sarà disponibile dalle festività natalizie del 2020 .

Nel trailer, Microsoft ha offerto un assaggio di alcuni giochi in lavorazione su Xbox Series X, tra i quali spiccano certamente Halo Infinite, un videogioco calcistico, il prossimo capitolo della serie automobilistica Forza e infine qualche scorcio di un gioco che sarebbe stato presentato poco più tardi durante la stessa cerimonia.

Si tratta di Hellblade 2: Senua's Saga, sequel del gioco d'azione di Ninja Theory (ora team interno di Xbox Game Studios) che arriverà in esclusiva sulla sua console prossimamente.

La parte più importante, se vogliamo, è arrivata con la fine del trailer: Microsoft ha svelato l'aspetto della sua console, che sarà molto simile a un computer desktop posizionato in verticale, offrendo anche un'anticipazione del prossimo controller Xbox, simile al precedente ma con qualche aggiunta (come un nuovo tasto che parrebbe adibito esclusivamente all'acquisizione di screenshot e video) che lo renderà ancora più completo.

Nel corso dell'evento, Microsoft ha mostrato anche un trailer di Ori and the Will of the Wisps, che uscirà con un mese di ritardo (11 marzo, e non più febbraio) e Gears Tactics, lo strategico ambientato nell'universo di Gears of War che arriverà ad aprile 2020.

