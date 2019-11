Prime indiscrezioni sui prezzi di PlayStation 5 e Xbox Scarlett, la lotta sarà alla pari

L'insider non si è fermato qui, e ha addirittura svelato che Sony starebbe pianificando un lancio di PS5 negli Stati Uniti per il 20 novembre 2020. Come sempre, si tratta di speculazioni non confermate, e sebbene sia credibile che la console arrivi a novembre (Sony ha già confermato l'uscita nelle festività natalizie, e novembre è da sempre un mese propizio per le sue console) e un prezzo di 500 dollari, è bene attendere ulteriori conferme ufficiali.

Nel frattempo, poche ore fa sono emerse nuove voci su uno dei primi giochi che sarà presentato insieme a PlayStation 5: si tratta di Assassin's Creed Ragnarok, il nuovo capitolo della saga di Ubisoft che dovrebbe approfondire la mitologia norrena e potrebbe essere svelato durante l'evento di reveal di PS5 previsto apparentemente per il prossimo febbraio.

