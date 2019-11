PS5: Sony registra un brevetto del controller, ecco come sarà il DualShock 5

Grazie alle immagini, che potete scoprire nella fotogallery di seguito, possiamo farci un'idea di cosa ci aspetterà su PS5: la prima novità sono le levette analogiche, più piccole rispetto a quelle del DualShock 4, e la Lightbar, che apparentemente non farà parte della dotazione del controller (al contrario del pad di PS4). Più grande anche il Touchpad, che ricoprirebbe una parte generosa del controller.

I grilletti, che su PlayStation 5 saranno adattivi, sono un po' più grandi rispetto a quelli di DualShock 4, ma ciò nonostante il design non sembra poi così diverso da quello attuale. Non è chiaro se questo sarà l'aspetto finale di DualShock 5 o se Sony cambierà ancora qualcosa, ma nel frattempo potete vedere come apparirebbe allo stato attuale il controller grazie a una ricostruzione basata sui brevetti.

