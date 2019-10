PlayStation 5, Sony al lavoro per una retrocompatibilità totale con PS4

Nelle scorse ore è arrivata la conferma ufficiale: PlayStation 5 vedrà la luce il prossimo anno , giusto in tempo per le festività natalizie , e si prepara a debuttare nell'industria dei videogiochi con una serie di novità che passano tanto dal lato tecnico, con prestazioni da capogiro , quanto da un nuovo controller che promette un coinvolgimento totale . C'è un dubbio, però, che attanaglia i potenziali acquirenti: la console sarà compatibile con i giochi PS4?

La risposta parziale, stando alle dichiarazioni della stessa Sony, è sì: PS5 supporterà i giochi per PlayStation 4, tuttavia al momento non si tratta di una retrocompatibilità totale.

La casa giapponese sta investendo risorse per assicurarsi che la nuova ammiraglia sia in grado di riprodurre i migliaia di giochi presenti nel catalogo di PS4, ma per assicurarsi che PlayStation 5 non escluda alcun gioco i programmatori di Sony stanno letteralmente facendo gli straordinari. Possibile che la nuova l'architettura hardware, che ricordiamo supporta nativamente nuove tecnologie come il Ray Tracing, includa qualche elemento che non assicura un funzionamento ottimale con tutti i giochi della generazione precedente e richieda un'ottimizzazione manuale per far sì che tutto funzioni a dovere.

PlayStation 5 sarà lanciata sul mercato entro la fine del 2020. Al momento in cui scriviamo non è noto il prezzo di vendita né i giochi che saranno inclusi al lancio, ma si vocifera che tra questi potrebbe esserci anche il sequel di Horizon: Zero Dawn, attualmente in lavorazione presso gli studi Guerrilla Games.