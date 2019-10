Il sequel di Horizon: Zero Dawn tra i giochi di lancio di PlayStation 5

Non è un mistero che il sequel del gioco di ruolo di Guerrilla Games, già autori della serie sparatutto Killzone, sia in lavorazione presso la software house olandese: sebbene non ancora annunciato ufficialmente, lo sviluppo del gioco è iniziato subito dopo il lancio (estremamente soddisfacente) della prima avventura di Aloy, ipotesi peraltro confermata dall'attrice Janina Gavankar, che ha prestato la propria voce per la protagonista.

Di recente, però, Guerrilla ha pubblicato nuovi annunci in cui conferma di essere alla ricerca di nuovo personale per un "gioco di ruolo non annunciato": sono 16 le posizioni aperte al momento in cui scriviamo, tra sviluppatori esperti in linguaggio Java e quest designer specializzati nella realizzazione di missioni in un open world estremamente dinamico.

Le precedenti indiscrezioni volevano il sequel di Horizon: Zero Dawn in uscita entro la fine del 2021, ma considerata la richiesta di personale, non è da escludere che Guerrilla e Sony vogliano accelerare per proporre Horizon: Zero Dawn 2 come gioco di lancio di PlayStation 5, la cui uscita è fissata per la fine del 2020. Sarebbe certamente un'esclusiva di peso che permetterebbe di affrontare a viso aperto Microsoft e la sua Xbox Scarlett, che al lancio sarà accompagnata da un pezzo da novanta come Halo Infinite.

