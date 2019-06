IN ARRIVO NEL 2020 12 giugno 2019 18:31 Halo Infinite: Master Chief attacca la nuova generazione Pensato per la nuova Xbox, in uscita a fine 2020, il nuovo Halo ambisce a riportare la serie nellʼOlimpo dei videogiochi

Xbox e Halo formano una simbiosi che ne ha fatto la rispettiva fortuna fin dall'esordio, avvenuto insieme nel 2001 con il lancio della prima console creata da Microsoft. Quasi a voler rispettare la tradizione, il nuovo Halo Infinite, mostrato sul palco della conferenza Xbox di Los Angeles, arriverà sul finire del 2020 sia su Xbox One che per accompagnare l'arrivo della nuova generazione della famiglia, conosciuta al momento con il nome in codice Project Scarlett.

COS'ÈHalo Infinite è forse uno dei pochi giochi che non ha bisogno di presentazioni. La saga di Master Chief e Cortana (proprio da Halo arriva il nome dell'assistente di Windows) va avanti da quasi vent'anni, da quando il primo episodio della serie fece la sua comparsa nei negozi nel 2001. In questo periodo molte cose sono cambiate e molte altre sono state raccontate attraverso una serie di episodi e progetti paralleli che hanno espanso l'universo narrativo di Halo oltre i confini del videogioco. 343 industries, studio incaricato di mantenere ed espandere tale patrimonio, con Halo Infinite, conclude la sua nuova trilogia promettendo un ritorno alle atmosfere originali. Il tutto aiutato da un motore grafico nuovo di zecca, pensato per adattarsi sia alla generazione di console corrente (Xbox One), ma anche di avvantaggiarsi delle potenzialità della nuova console in arrivo a fine 2020, apparentamente capace di performance fino a quattro volte superiori a quelle di Xbox One X.

COSA ABBIAMO VISTONon è stato ancora mostrato nulla del gameplay, ma il video di presentazione mostrato da Microsoft (potete ammirarlo qui sopra) è stato realizzato sfruttando le potenzialità del nuovo motore grafico realizzato proprio in occasione del nuovo capitolo della serie. Nel video si vede il ritorno del protagonista della serie, il soldato potenziato geneticamente Master Chief, alla deriva nello spazio, dopo uno scontro che ha portato alla distruzione di uno degli anelli che danno il nome al gioco. Le conseguenze sono ancora tutte da svelare, ma si preannunciano nefaste per il genere umano.



Vestendo i panni, ancora una volta, del leggendario soldato, i giocatori saranno posti di fronte a quella che sembra non solo una guerra su scala universale, ma un conflitto rimasto sopito per centinaia di migliaia di anni, pronto a esplodere con incredibile violenza. Quasi sicuramente Halo Infinite rappresenterà una resa dei conti per tutti i protagonisti della saga, fan compresi.