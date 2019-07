Horizon Zero Dawn 2 al lancio di PS5? Primi indizi dagli sviluppatori

A quanto pare Guerrilla Games sta rafforzando il suo organico in vista del lancio di PlayStation 5.



La software house con sede ad Amsterdam, infatti, sta cercando delle figure per completare due progetti next-gen. In particolare, lo studio ha bisogno di sviluppatori esperti in multiplayer online ed elementi narrativi da applicare a un gioco open world.



Due indizi che ci fanno pensare che sia il nuovo Killzone che il nuovo Horizon Zero Dawn sono in lavorazione. Il secondo, in particolare, stando a dei precedenti rumor, potrebbbe essere pronto in tempo per l'arrivo di PS5 a Natale 2020.



Al momento non c'è alcuna conferma ufficiale, ma il fatto che Sony stia sottolineando che "PS5 sarà un prodotto di nicchia per veri appassionati" (ve ne abbiamo parlato qui), può essere un ulteriore segnale in questo senso: entrambbe le serie sono molto apprezzate dai videogiocatori, in particolare l'avventura dell'eroina Aloy.



E quale miglior modo per innaugurare una generazione se non con il debutto di Horizon Zero Dawn 2? Restate sintonizzati sulle pagine di Mastergame per saperne di più su PS5 e i suoi giochi!