PlayStation 5, i videogiochi saranno sviluppati più velocemente grazie alla sua potenza

Che la prossima PlayStation 5 sia destinata a essere un mostro di potenza sembra ormai chiaro, ma non era scontato che a simili prestazioni si riflettessero anche dei cicli di sviluppo sensibilmente più corti . È quello che sostiene Tim Ash , sviluppatore di BoxFrog Games (già autori di Lost Wing), che ha confidato come la presenza della CPU di nuova generazione AMD Zen 2 permetterà ai team di sviluppo di aggirare tanti riscontrati nella generazione di PlayStation 4 e Xbox One.

La nuova CPU eliminerebbe molte restrizioni sulla quantità di calcoli in tempo reale, secondo le parole di Ash, e permetterà di ridurre considerevolmente i tempi di sviluppo a causa delle riduzione dei tempi di ottimizzazione, che grazie alla potenza di Zen 2 non saranno più necessari per ottenere performance soddisfacenti.



Per questo motivo, non è da escludere che i sequel dei prossimi titoli in esclusiva PlayStation come God of War, Horizon: Zero Dawn e Marvel's Spider-Man possano arrivare nei primi mesi di vita della console, il cui lancio resta fissato alla fine del 2020.