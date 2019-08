Sony ha registrato il design di un nuovo hardware PlayStation, è questa PS5?

Si sta muovendo qualcosa in vista del primo showcase completo di PlayStation 5? A quanto pare sì.



Un design registrato da Sony Interactive Entertainment sembra suggerire il form factor di un hardware inedito a marchio PlayStation.



La registrazione è apparsa sul sito dell'Istituto Nazionale delle Proprietà Industriali del Ministero dell'Economia brasiliano ed è stato notato da un appassionato che ha prontamente pubblicato il link al documento sul suo profilo Twitter.



Stando all'ipotesi dello stesso e della gran parte della community dei giocatori, l'hardware rappresenterebbe un dev kit di PlayStation 5, ovvero la versione destinata agli sviluppatori, se non addirittura la prima bozza della console definitiva.



Solitamente i kit di sviluppo si discostano un po’ dal design finale delle console e, non avendo riscontri concreti in tal senso, non possiamo confermarvi con certezza questa ipotesi. Va notato, comunque, che il documento pubblicato in rete è stato ufficialmente depositato da Sony ed è quindi bollabile, senza timore di smentita, come reale.



Ma, come spesso succede in questi casi, potrebbe trattarsi un semplice progetto di prova, visto che non tutti i design registrati dalle aziende rappresentano dei prodotti che vedono effettivamente la luce.



In attesa di conferme o smentite in merito, vi ricordiamo che PS5 è attesa per Natale 2020 e a quanto pare sarà svelata a febbraio (ve ne abbiamo parlato qui).