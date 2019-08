PlayStation ha acquisito Insomniac, i creatori di Spider-Man e Spyro

Con un tweet sul profilo ufficiale di PlayStation, Sony ha annunciato l'acquisizione di Insomniac Games, lo studio a cui ha affidato lo sviluppo di Marvel's Spider-Man, pubblicato nel 2018 su PS4, e con cui ha intrattenuto un rapporto di collaborazione esclusiva per oltre un decennio con i franchise Ratchet & Clank e Resistance.

Lo studio che diede i natali a Spyro, una delle serie più rappresentative, apprezzate e di successo dell'era PS1, fa ora parte della squadra degli studi first party di Sony Interactive Entertainment.

Quale sarà il primo gioco pubblicato dopo l'acquisizione? Non è un segreto che Marvel's Spider-Man 2 per PlayStation 5 sia gli in pieno sviluppo e abbia Venom e Green Goblin come villain: il primo gioco della serie e la sua struttura di base, ovvero quella di partenza per il seguito, viene utilizzato internamente da Sony per dimostrare e testare le capacità di caricamento della nuova console prevista per Natale 2020. Continuate a seguirci per scoprine di più!