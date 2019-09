Prime voci su PlayStation Battle Royale 2, Sony sfida Super Smash Bros

Nelle scorse ore, il post di un dipendente di Capcom ha svelato che PlayStation All-Stars Battle Royale 2 sarebbe in lavorazione, andando a infiammare i fan della serie che speravano in un secondo capitolo del picchiaduro che potesse in qualche modo mettere in discussione il primato di Super Smash Bros. della concorrente Nintendo. Le indiscrezioni rivelano che Capcom starebbe sviluppando il gioco per conto di Sony, con una data di lancio fissata al 2020 in esclusiva temporale su PlayStation 5 , per poi distribuirlo anche su PC l’anno successivo, senza però svelare alcun chiarimento a proposito del cross-play tra le due piattaforme.

Ma il dettaglio più saliente riguarda certamente il roster dei personaggi che popoleranno PlayStation All-Stars Battle Royale 2 e che appartengono tutti ai giochi più amati di Sony (e qualche guest star dei franchise della stessa Capcom):



- Aloy (Horizon Zero Dawn)

- Chun-Li (Street Fighter)

- Cloud (Final Fantasy 7)

- Crash Bandicoot

- Dante (Devil May Cry)

- Delsin Rowe (inFamous)

- Ellie (The Last of Us)

- Helghast (Killzone)

- Jak & Daxter

- Jill Valentine (Resident Evil)

- Kat (Gravity Rush)

- Kratos (God of War)

- Lara Croft (Tomb Raider)

- Nathan Drake (Uncharted)

- PaRappa the Rapper

- Ratchet & Clank

- Ryu (Street Fighter)

- Sackboy (LittleBigPlanet)

- Sir Daniel Fortesque (MediEvil)

- Solid Snake (Metal Gear Solid)

- Spider-Man

- Spyro the Dragon



Le voci di corridoio non state, tuttavia, ancora confermate ufficialmente da Sony e Capcom, ma con l’imminente passaggio al next-gen alle porte, la già storica collaborazione tra il colosso giapponese e il team di sviluppo lascia supporre che presto ne sapremo molto di più.