Il ritorno di Resident Evil: l'annuncio di Capcom al Tokyo Game Show

Nel frattempo, alcuni utenti sono riusciti a recuperare da YouTube alcuni frame del trailer che sarà mostrato il 9 settembre, lasciando intendere che il nuovo Resident Evil includerà una componente cooperativa per quattro giocatori sulla falsariga di Resident Evil Outbreak, storico capitolo multiplayer lanciato su PS2.



Secondo alcune indiscrezioni, Capcom potrebbe inserire tale modalità in un remake in alta definizione di Resident Evil 3, ma non è da escludere che Project Resistance possa essere un episodio nuovo di zecca con un canovaccio originale, sulla scia del successo di Resident Evil 7 biohazard. Nell'attesa, vi lasciamo in compagnia delle prime immagini estrapolate dal trailer ufficiale.