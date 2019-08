È tutto pronto per Resident Evil 8, quasi certo il debutto su PS5

Quale sarà il prossimo passo di Resident Evil dopo il debutto del remake del secondo episodio?



L'apprezzata saga horror potrebbe presto sbarcare su console di nuova generazione con Resident Evil 8, che, stando a degli inviti inviati dagli sviluppatori, è in piena fase di testing.



Capcom, infatti, sta selezionando dei fortnutati partecipanti tra gli appassionati della serie per provare il gioco durante un evento esclusivo che si terrà a settembre a Tokyo, Los Angeles e New York.



Non conosciamo ancora la natura di questo ottavo capitolo, ma secondo i rumor seguirà la strada intrapresa da Resident Evil 7, che proponeva un'azione in prima persona con tanto di supporto alla realtà virtuale.



Resident Evil 8 sarà tra i titoli di lancio di PlayStation 5 a Natale 2020? Considerando gli ottimi rapporti tra Sony e Capcom, sembrerebbe di sì: continuate a seguirci per tutte le informazioni dei prossimi mesi.