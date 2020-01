Xbox Series X, ecco come sarà il retro della nuova console di Microsoft

In occasione del CES 2020, è emerso un modello tridimensionale che ha svelato il possibile aspetto di Xbox Series X , la nuova console di Microsoft che prenderà il posto di Xbox One a fine anno, lasciando tuttavia intendere che la prossima ammiraglia del colosso statunitense potesse includere alcune porte che non saranno presenti nel modello finale.

Il render 3D, mostrato da AMD (partner di Microsoft che si occuperà della realizzazione dei processori integrati nell'hardware di Xbox Series X) alla fiera di Las Vegas, era stato acquistato da un'artista su un sito di terze parti e mostrava la presenza di due porte HDMI (una delle quali riservata all'ingresso di una sorgente esterna, come nel caso di Xbox One) e di due porte USB-C, come negli smartphone e periferiche hi-tech di ultima generazione.

In realtà, il modello finale di Xbox Series X non includerà questi connettori, ma offrirà una dotazione più tradizionale: il nuovo prototipo, realizzato da Windows Central dopo che l'insider Brad Sams di Thurrot.com aveva confidato l'effettivo numero di porte presenti sul retro, mostra chiaramente le porte e la rispettiva posizione nello chassis.

La prossima console di Microsoft includerà un alimentatore integrato, un'uscita HDMI 2.1 (che supporterà la risoluzione 8K), due porte USB 3.0 di tipo A (e non di tipo C, come svelato da AMD), un'uscita ottica per l'audio surround e infine una porta ethernet per la connessione cablata alla rete internet. Sul fronte, come potete notare dalla foto in basso, ci sarà spazio per una terza porta USB 3.0, che darà modo ai giocatori di collegare più rapidamente un cavo per la ricarica del controller.

La dotazione di Xbox Series X è stata confermata da due fonti differenti, ma allo stato attuale non c'è ancora l'ufficialità da parte di Microsoft, che dal canto suo si è limitata a mostrare un piccolo assaggio della sua prossima console in occasione dei The Game Awards 2019 di dicembre.

La console sarà svelata verosimilmente all'E3 2020, quando dovrebbero arrivare maggiori dettagli sul prezzo, sulla vetrina di lancio e sui giochi che, oltre ad Halo Infinite, saranno disponibili al debutto della console.

