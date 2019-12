PlayStation 5: Sony registra un nuovo brevetto per il controller, ecco come sarà

Come potete vedere dalle foto nel corpo dell'articolo, il nuovo brevetto registrato da Sony per il controller di PS5 sarebbe privo del classico tasto PlayStation, che sarebbe rimosso dalla parte frontale lasciando l'altoparlante integrato nella stessa posizione del DualShock 4. Possibile che l'esclusione del tasto PlayStation implichi la possibilità di accendere e spegnere la console tramite un altro tasto, magari con il Touchpad.

La novità più rilevante consiste nell'introduzione di due coppie di pulsanti posizionati nella parte posteriore del controller, che stando alle indiscrezioni dovrebbero aggiungere maggiori possibilità in fase di gestione del personaggio nei giochi per PlayStation 5. Al momento non è stato specificato l'uso che questi pulsanti avranno, ma non è da escludere che Sony possa decidere di sfruttarli a mo' di paddle, i pulsanti aggiuntivi visti nei modelli più costosi dei joystick per console, come ad esempio l'Elite Controller di Xbox.

PlayStation 5 sarà lanciata sul mercato sul finire del 2020, ma è possibile che l'azienda decida di presentarla al pubblico e alla stampa già nei primi mesi dell'anno, un po' come accaduto ai tempi della presentazione di PS4.

