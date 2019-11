Final Fantasy XIV sarà uno dei primi giochi per PlayStation 5

Il gioco di massa è attualmente in fase di sviluppo per PlayStation 5 e arriverà dunque sulla console next-gen, verosimilmente come titolo di lancio del suo catalogo.

Final Fantasy XIV, che arriverà presto anche su Xbox One, è dunque il primo gioco di massa a essere confermato per la prossima generazione, ma resta da capire quali saranno i miglioramenti che porterà con sé al lancio su PS5. Al momento è presto per scoprirlo, ma non è da escludere che Square Enix possa essere tra i team presenti durante l'evento di presentazione della console, che si vocifera possa tenersi nel mese di febbraio 2020.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!