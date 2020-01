Kobe Bryant, la morte dell'atleta fa salire i prezzi dei videogiochi alle stelle

Era solo questione di tempo prima che la tragica morte di Kobe Bryant , avvenuta nelle scorse ore dopo un incidente in elicottero , scatenasse l'avarizia e le speculazioni di alcuni appassionati di videogiochi: a nemmeno un giorno dalla scomparsa dell'icona del basket, infatti, sulle pagine di eBay iniziano a comparire decine e decine di inserzioni con le edizioni limitate dei videogiochi di NBA 2K in cui Kobe ha fatto da testimonial, con prezzi davvero assurdi.

Oltre alla Tenth Anniversary Edition di NBA 2K10 (2009) per PlayStation 3, venduta alla stratosferica cifra di 339 euro, c'è chi si è spinto addirittura oltre con la più recente Legend Edition di NBA 2K17 (2016) per Xbox One, la cui inserzione è disponibile sul portale al prezzo di 544 euro (più 27 euro per la spedizione in Europa). Non ci credete? Date un'occhiata:

Inutile sottolineare come pratiche del genere, oltre a essere poco rispettose nei confronti della memoria dell'atleta e della sua famiglia, sono votate esclusivamente a speculare su coloro che desiderano portare a casa un pezzo da collezione per ricordare uno dei giocatori più rappresentativi nella storia di questo sport. Non è la prima volta che succede, nel mondo dei videogiochi, e sfortunatamente potrebbe non essere l'ultima.

