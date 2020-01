Captain Tsubasa: Rise of New Champions è un sogno a occhi aperti per gli amanti di Holly & Benji

A dieci anni dall'ultimo videogioco per console (trascurando i deludenti episodi per mobile), Captain Tsubasa: Rise of New Champions cerca di sfruttare il ritrovato interesse per la serie conosciuta in Italia con il nome di Holly & Benji , nell'anno che ospiterà sia gli Europei che le Olimpiadi di Tokyo. Il ritorno di Captain Tsubasa è un tuffo nei ricordi del calcio più entusiasmante (e per questo improbabile!) mai esistito, fatto di corse interminabili su campi sconfinati e mosse che sono entrate nell'immaginario collettivo, come il poderoso Tiro della Tigre o l'iconica Catapulta Infernale .

Tgcom24 e Mastergame hanno partecipato all'evento di presentazione di Captain Tsubasa: Rise of New Champions, il gioco sportivo di Bandai Namco che riprende lo stile dell'anime: pur non permettendoci di valutare a dovere la profondità dell'esperienza di gioco, la demo ci ha dato l'opportunità di sperimentare il gameplay di un videogioco di chiara impostazione arcade, che punta molto su tecniche e abilità speciali in grado di valorizzare al meglio la squadra.

La demo, ancora in uno stato preliminare, includeva due sole squadre: Nankatsu e Toho, capitanate rispettivamente da Kojiro Hyuga e Tsubasa Ozora. I due fuoriclasse hanno mostrato una particolarità del gioco calcistico di Bandai Namco: nessuno dei giocatori è uguale all'altro in termini di abilità, che rivestono un ruolo chiave nell'economia della partita.

Le abilità, per la maggior parte passive, necessitano di una particolare condizione per essere attivate: alcune si limitano a incrementare le chance di successo di un'azione indipendentemente dalla situazione, come la possibilità di parata da parte del portiere Yuzo Morisaki (sfruttando l'abilità "Lucky Boy") o l'incremento della potenza di tiro di Kojiro Huyga attivando la "Fierce Tiger's Souls", rigorosamente quando si è in svantaggio. Imparare a conoscere i requisiti per attivare ogni abilità può fare una reale differenza durante le partite.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions sembra un normale gioco di calcio, tra dribbling, passaggi e tiri, ma poi ci pensano le abilità speciali o i tiri in porta a mostrare di che pasta è fatto il nuovo videogioco di Holly & Benji, svelando la vena caratteristica della serie: la spettacolarità. Sferrare un Tiro della Tigre da metà campo, bucare la rete trascinando il portiere con sé, è una sensazione davvero impagabile, specialmente per chi è cresciuto in compagnia del cartone animato. In tal senso, il senso di spettacolarità che ci accompagnava di fronte al televisore non manca di certo.

Sotto il profilo artistico, Captain Tsubasa: Rise of New Champions sembra già uno spettacolo per gli occhi, curato nei minimi dettagli e capace di ricostruire lo stile dei personaggi più rappresentativi della serie con estrema cura. Un trionfo di colori ed estrosità che speriamo possa essere mantenuto per tutta la durata dell'esperienza di gioco, che oltre al multiplayer includerà anche una vera e propria campagna: qui, il giocatore dovrà far crescere le giovani promesse del calcio giapponese fino a guidare la nazionale, sperando di vincere la Coppa del Mondo proprio nell'anno delle Olimpiadi.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions nasce sì per regalare emozioni a chi è cresciuto insieme a Holly & Benji, ma promette di regalare una varietà strategica non indifferente anche a chi fosse alla ricerca di un gioco calcistico meno "simulativo" e più puntato al divertimento. Appuntamento ai prossimi mesi per il verdetto finale.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!