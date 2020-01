Holly e Benji tornano con un nuovo videogioco per PC e console

Alzi la mano chi non è cresciuto in compagnia di Holly & Benji - Due fuoriclasse, la serie a cartoni animati andata in onda su Italia 1 per la prima volta nel lontano 1986. Ebbene, se siete tra coloro che hanno trascorso le giornate a seguire le interminabili partite calcistiche dei due campioni, sarete felici di scoprire che Bandai Namco ha annunciato un nuovo videogioco basato sulla saga, intitolato Captain Tsubasa: Rise of New Champions.