Apple Arcade a quota 100, tra giochi di ruolo, calciatori ed extraterrestri

Nelle scorse ore, Apple ha lanciato sei nuove proposte sul suo servizio Arcade , che hanno così permesse alla piattaforma di raggiungere la considerevole cifra di 100 videogiochi disponibili per tutti gli abbonati al servizio, un traguardo importante che la casa di Cupertino ha raggiunto in circa due mesi dal lancio del servizio per iOS, macOS e tvOS.

Da Oink Games arriva Takeshi & Hiroshi, un'avventura che ci mette nei panni di due fratelli: Takeshi è un game designer che deve creare dei giochi di ruolo per suo fratello Hiroshi, aggiungendo di volta in volta nuovi mostri e superando sfide per intrattenere il giovane. Restando in tema di avventure, troviamo Guildlings, produzione di Sirvo Studios creata dall'autore di Three, Asher Vollmer. Con un design ispirato ai classici giochi di ruolo e una direzione artistica che ricorda le visual novel, Guildlings si prospetta una delle new-entry più interessanti del servizio.

Gli amanti delle avventure potranno "rifarsi gli occhi" con Discolored, un gioco in cui investigare su un desolato diner nel bel mezzo del deserto, che ha perso tutti i suoi colori. Attraverso puzzle ed enigmi, dovrete investigare su ciò che ha causato la perdita dei colori. Gli amanti delle produzioni esoteriche troveranno inoltre in UFO on Tape: First Contact (sequel di UFO on Tape) un gioco molto interessante da scoprire: utilizzando il cellulare, dovrete infatti riprendere forme di vita extraterrestri documentando le loro apparizioni misteriose.

Per chi preferisce giochi più movimentati, ci sono due alternative: la prima è Marble It Up: Mayhem!, che come suggerisce il nome gioca con la fisica per proporre decine e decine di livelli in cui far rotolare una sfera facendo attenzione agli ostacoli. Infine, Sociable Soccer di Rogue Games fa felici gli amanti del calcio, con un arcade veloce e frenetico.

Tutti i giochi sono inclusi all'interno dell'abbonamento ad Apple Arcade e funzionanti su iPad, iPhone, Apple TV e Mac.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!