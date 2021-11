Mass Effect festeggia l'evento N7 Day con un poster del prossimo episodio

La nuova locandina, infatti, mostra una piccola astronave atterrare su un pianeta misterioso nei pressi di un cratere dalla conformazione decisamente particolare e, se vogliamo, familiare: si tratta infatti di un chiaro riferimento ai Geth, un gruppo di intelligenze artificiali interconnesse concepite dalla razza Quarian che, all'improvviso, si è trovato a diventare senziente e a rappresentare una potenziale minaccia per l'universo.

Non tutti i Geth, però, sono risultati ostili: Legion, uno dei membri della squadra di John Shepard, è stato infatti uno dei personaggi più importanti del franchise, ed è lui uno dei potenziali protagonisti di questo poster. Ingrandendo l'immagine e prestando attenzione nei pressi del cratere, infatti, si nota la presenza del corpo senza vita di un Geth. Nel terzo episodio di Mass Effect, Legion ha concluso il suo cammino su un pianeta di nome Rannoch. Che si tratti della stessa location?

Al momento è difficile dirlo, ma a giudicare dagli indizi della nuova locandina, il prossimo Mass Effect vedrà altri ritorni illustri oltre al personaggio di Liara T'Soni, l'Asari già intravista nel primo teaser ufficiale del gioco di ruolo. In basso, nei pressi della piccola astronave SFX, si vede infatti un gruppo di quattro personaggi (un potenziale indizio sul numero di eroi che potrà affrontare le missioni del nuovo capitolo), con sagome abbastanza riconoscibili.

Oltre a Liara, infatti, si scorgono infatti un Krogan (che potrebbe suggerire il ritorno di Wrex), un Salarian (che si tratti di Mordin?) o, possibilmente, un Turian (l'ipotesi più probabile è certamente Garrus). Le sagome, tuttavia, sono così piccole che è difficile riuscire a identificare con certezza i personaggi che saranno coinvolti in questa nuova avventura galattica.

Per quanto ne sappiamo, il prossimo episodio di Mass Effect si trova attualmente nelle battute iniziali dello sviluppo e non dovrebbe esordire nel breve periodo: dopo la delusione dei fan in merito al capitolo Andromeda, BioWare sta cercando di recuperare parte del fascino e della formula originale che, ancora oggi, sono in grado di conquistare milioni di giocatori in tutto il mondo (si pensi all'ottimo riscontro ottenuto dalla Legendary Edition della trilogia originale, lanciata la scorsa primavera), e in tal senso l'idea di ripartire da personaggi e temi già noti ha perfettamente senso per riaprire un discorso chiuso ormai quasi dieci anni fa.

