Destiny 2: le cinque novità più significative in arrivo ne L'Eclissi

La prossima avventura, che porterà i Guardiani del Viaggiatore a visitare la città dimenticata di Neomuna, segnerà quello che viene definito dallo studio come "inizio della fine", portando a una netta accelerata nel conflitto tra la Luce e l'Oscurità. Ecco quali sono le novità più importanti in arrivo tra pochi giorni nell'ecosistema dello sparatutto.

BENVENUTI SU NETTUNO Menzionata a più riprese nell'ultima stagione dell'espansione La Regina dei Sussurri, la città al neon di Neomuna sarà la nuova ambientazione esplorabile introdotta da Bungie con L'Eclissi. Si tratta di uno scenario mai visto prima e in controtendenza rispetto alla tradizione della software house, che nell'universo di Destiny ha sempre mostrato scenari decadenti e segnati dalla scomparsa totale (o quasi) del genere umano da centinaia e centinaia di anni.

Neomuna, al contrario, mantiene lo splendore di un tempo e si presenterà ai Guardiani come una metropoli dalle tinte cyberpunk che non è stata ancora colpita dal conflitto tra gli araldi del Viaggiatore e le forze dell'Oscurità. Al contrario di altri scenari esplorabili, Neomuna non vedrà solo l'uso degli Astori per spostarsi più rapidamente: i giocatori potranno saltare da un grattacielo all'altro grazie a una nuova abilità derivata da una delle principali novità dell'espansione.

LA TELASCURA Questa novità, ovviamente, risiede in un nuovo potere dell'Oscurità che i giocatori saranno in grado di apprendere durante la campagna e brandire per manipolare l'essenza stessa della realtà. La Telascura, seconda sottoclasse "oscura" dopo la Stasi dell'espansione Oltre la Luce, vedrà l'introduzione di nuove abilità per Cacciatori, Stregoni e Titani, come la possibilità di sospendere i nemici a mezz'aria e stordirli, indebolire gli avversari e ridurne il potenziale offensivo, o proteggere i Guardiani con un'armatura temporanea.

L'abilità più interessante introdotta con quest'espansione, come accennato, è il rampino, che sarà utilizzabile da tutte le classi e che prenderà il posto della granata: per compensare, Bungie ha inserito un nuovo attacco corpo a corpo che, dopo aver utilizzato il rampino, darà vita a una mossa letale in grado d'infliggere danni ad area. Sarà possibile utilizzare il rampino per muoversi più agilmente su Neomuna (ma non sarà l'unica destinazione a supportare questa novità), ma anche per aggrapparsi a oggetti, veicoli e persino nemici.

SOLCANUVOLE E TORMENTATORI Una novità che aumenta drasticamente la libertà di movimento e darà vita ad approcci sensibilmente differenti in combattimento, specialmente perché oltre ai consueti Vex e alle forze Cabal della nuova Legione Ombra guidata dall'immancabile Imperatore Calus (diventato un discepolo del Testimone, l'antagonista principale), su Neomuna toccherà affrontare anche i nuovi e temibili Tormentatori, delle mostruosità generate dalle piramidi che possono brandire una falce e prosciugare l'energia del giocatore in pochi istanti.

Ad aiutare i protettori della Luce ci sarà anche una nuova figura, quella dei Solcanuvole: si tratta di un'evoluzione della razza umana che, dopo aver abbandonato la Terra per annidarsi su Nettuno, ha raggiunto incredibili progressi dal punto di vista tecnologico e creato equipaggiamenti tali da riuscire a proteggere Nettuno da qualsiasi minaccia per centinaia di anni. Nella campagna vedremo almeno due di questi personaggi che ricordano il celebre Silver Surfer dei fumetti Marvel: il loro aiuto sarà cruciale per difendersi dall'arrivo del Testimone nel sistema solare.

UN'INTERFACCIA TUTTA NUOVA Le novità più interessanti sono quelle che rendono l'esperienza di gioco più snella, sia per i vecchi giocatori che per le "nuove Luci" o per coloro che decideranno di tornare dopo una lunga pausa: Bungie ridurrà il numero di risorse e valute in-game necessarie a potenziare il proprio personaggio ed equipaggiamento, mentre una nuova gestione del "loadout" consentirà di creare dei preset personalizzati per varie attività, da richiamare con la semplice pressione di un tasto direttamente dal gioco e senza dover ricorrere ad applicazioni di terze parti.

Questa novità passa da una profonda revisione del sistema delle modifiche, che adesso possono essere gestite in modo più semplice da una schermata che mostra chiaramente quali mod sono presenti su armi e armature: con questa mossa, gli sviluppatori sperano di spingere sempre più giocatori a creare delle "build personalizzate" e abbracciare l'anima ruolistica che da qualche anno, ormai, è diventata sempre più importante nell'ecosistema di Destiny 2. Sarà importante iniziare a prendere confidenza con questo sistema, visto che la difficoltà di tutte le attività aumenterà e le sottoclassi vedranno un ripristino più lento delle abilità, spingendo i giocatori ad affidarsi molto di più sulle armi (vecchie e nuove).

GLI ENCOMI DEI GUARDIANI Nell'ottica di aumentare il coinvolgimento nel medio/lungo periodo, Bungie ha inoltre studiato un nuovo sistema di "riconoscimento" per i giocatori che andrà a premiare i Guardiani per i traguardi raggiunti. I Gradi dei Guardiani, infatti, consentiranno di ottenere degli encomi per ogni trionfo sbloccato, per ogni attività impegnativa portata a termine e sì, anche per ogni volta che un giocatore si rivelerà d'aiuto per altri membri della community. Tutto ciò sarà ancora più evidente quando, entro la fine dell'Anno 6 di Destiny 2 (dunque nel trimestre che va da dicembre 2023 a febbraio 2024) arriverà anche l'atteso sistema "LFG" (Looking for Group).

Si tratta di uno strumento originariamente previsto al lancio de L'Eclissi, che tuttavia non ha ancora raggiunto una forma tale da "vedere la luce": grazie allo strumento, i giocatori saranno in grado di cercare nuovi giocatori e creare dei gruppi per specifiche attività, direttamente da una nuova sezione del gioco e non più facendo affidamento a siti di terze parti. Così, tutte le attività "endgame" come incursioni, segrete e assalti al livello Gran Maestro, saranno accessibili da un numero superiore di giocatori che, in questo modo, potranno trovare nuovi amici disposti a guidarli nelle imprese più ardue che Destiny 2 ha da offrire.

Destiny 2: L'Eclissi introdurrà tantissime altre novità più o meno evidenti, che i Guardiani che difendono l'Ultima Città della Terra su PC, PlayStation e Xbox potranno sperimentare sulla propria pelle a partire dal 28 febbraio.