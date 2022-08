Bungie guarda al futuro con L'Eclissi, la nuova espansione di Destiny 2

È una Bungie che crede molto nei propri mezzi, quella che ha annunciato il futuro di Destiny 2 in occasione dell'evento di presentazione tenuto in streaming nelle scorse ore: durante lo showcase, la software house ha mostrato il primo video della nuova espansione L'Eclissi , in uscita il 28 febbraio 2023, e confermato le indiscrezioni sul crossover tra il suo sparatutto e due battle royale del calibro di Fortnite e Fall Guys .

Nonostante la fine della Saga della Luce e Oscurità sia ormai prossima alla conclusione, con L'Eclissi che rappresenterà il penultimo tassello di un progetto iniziato nel lontano 2014 sotto l'egida di Activision, Bungie non ha alcuna voglia di lasciar andare il suo Destiny 2 e lo ha manifestato chiaramente nel corso di un evento in cui non sono stati protagonisti solo la nuova espansione e il crossover, ma anche nuovi contenuti disponibili sin da subito.

Nelle scorse ore, infatti, gli sviluppatori hanno lanciato la

Stagione dei Tesori

Eramis

Scontro di ketch

Nascondiglio pirata

Spedizione

, che vede il ritorno di(antagonista dell'espansione Oltre la Luce) in un'avventura tra le stelle: oltre a un'attività in matchmaking per sei giocatori chiamata, la stagione prevede una nuova missione settimanale chiamatae un'attività cooperativa per tre giocatori chiamata

Tutte queste novità, impreziosite da una totale revisione della sottoclasse ad arco (ultima ad accogliere il sistema modulare 3.0) e dal ritorno dell'incursione

La Caduta di un Re

dal primo capitolo di Destiny, promettono di rendere l'esperienza di gioco più fresca e far progredire la storia verso l'avventura che attende i Guardiani del Viaggiatore il prossimo anno.

Già, perché

nell'espansione L'Eclissi i giocatori potranno esplorare un'ambientazione inedita, la capitale di Nettuno

Calus

, che rappresenta un netto taglio col passato. Una metropoli al neon al cui interno i giocatori dovranno affrontare una pericolosa minaccia, rappresentata dall'ex-imperatore: dopo essere diventato un discepolo del Testimone, il vecchio leader dei Cabal si prepara a sferrare un attacco contro i Guardiani contando sulla sua Legione Ombra.

Fortunatamente, gli araldi del Viaggiatore potranno contare sul supporto dei

Solcanuvole

Telascura

rampino

, antichi protettori del pianeta di Nettuno, e su una nuova sottoclasse dell'Oscurità chiamata, che permetterà di manipolare la trama della consapevolezza per aggiungere una serie di novità mai viste nell'universo di Destiny, incluso una sorta diche permetterà di esplorare le ambientazioni in modo del tutto nuovo.

Non è tutto, perché

per festeggiare l'arrivo di Destiny 2 e tutte le sue espansioni su Epic Games Store

crossover che coinvolgerà Fortnite e Fall Guys

nuova isola

nuova variante di gioco

, Bungie ed Epic Games hanno annunciato una settimana di gioco gratuito (tutti gli utenti potranno accedere alle espansioni senza doverle per forza acquistare) e, soprattutto, un. Su quest'ultimo, le skin di Stregoni, Cacciatori e Titani permetteranno di modificare l'aspetto del proprio personaggio, mentre nel battle royale di Epic Games è già disponibile un'iniziativa più corposa che porta i personaggi di Zavala, Ikora Rey ed Elsie Bray (ovvero l'Ignota Exo) come personaggi giocabili, insieme a una(basata sulla mappa PvP Javelin-4) e una(basata su Controllo, una delle modalità più amate del Crogiolo di Destiny).

Anche Destiny 2 guadagna qualche nuovo contenuto per l'occasione: tre skin di Fortnite sono infatti disponibili per l'acquisto

sul negozio digitale Everversum e consentono ai giocatori di personalizzare l'aspetto dei Guardiani senza influire sulle meccaniche di gioco.

Bungie ha confermato la volontà di lavorare sul mondo di Destiny 2 anche in futuro, promettendo di

non rendere inaccessibili le attuali espansioni una volta che L'Eclissi e La Forma Ultima esordiranno sul mercato

nuovi sistemi per la gestione dell'equipaggiamento

trovare un gruppo di giocatori con cui svolgere qualsiasi attività

, e aggiungendo all'interno del gioco(con la possibilità di creare dei preset da richiamare istantaneamente, senza passare da app esterne) e per. Un ulteriore passo verso la realizzazione di un mondo condiviso da vivere in compagnia degli amici o, perché no, in cui fare nuove conoscenze in grado di allietare le proprie giornate in un universo sempre più vasto e profondo.

In attesa di scoprire quali avventure attenderanno i Guardiani prima dell'arrivo de L'Eclissi, con la Stagione 19 che prenderà il via il

6 dicembre

sono cinque milioni, infatti, i nuovi giocatori arrivati dopo il lancio dell'attuale espansione La Regina dei Sussurri

(subito dopo la conclusione dell'attuale Stagione dei Tesori), il futuro di Destiny 2 pare essere davvero interessante, con il franchise che continua a crescere a vista d'occhio:, con il team di sviluppo che spera di poter ampliare il suo bacino d'utenza ancora di più in vista della prossima avventura nelle strade al neon della capitale di Nettuno.