Black Panther: Electronic Arts cancella il videogioco e chiude lo studio Cliffhanger Games

La chiusura di Cliffhanger Games non è la sola mossa voluta da EA per contenere i costi, con il colosso di Redwood City che ha operato altri licenziamenti nella divisione centrale e in quella specializzata sulle produzioni per dispositivi mobile. Si tratta dell'ennesimo taglio da parte dell'editore, che già nelle scorse settimane aveva rimosso dal proprio incarico circa 400 dipendenti, incluse 100 figure professionali di Respawn Entertainment (autori di Apex Legends e Star Wars Jedi). I tagli non toccheranno la divisione sportiva (che sforna regolarmente titoli come EA Sports FC, NBA, F1 e tanti altri).