Non solo Iron Man: Electronic Arts e Marvel insieme per altri due progetti

La conferma, arrivata sulle pagine di Bloomberg, parla di altri due videogiochi su licenza Marvel che arriveranno in seguito al debutto del nuovo progetto basato sul miliardario Tony Stark e il suo alter ego corazzato Iron Man.

Tutti e tre i giochi realizzati in collaborazione con Marvel Games arriveranno su PC e console, e sebbene non ci siano dettagli concreti sulla natura di ciascun progetto, sembrerebbe essere smentita l'eventualità di un universo videoludico condiviso come il Marvel Cinematic Universe: ogni videogame racconterà una storia originale ispirata ai fumetti Marvel, ma sarà slegato dagli altri giochi che potrebbero essere verosimilmente realizzati da studi completamente diversi.

Non è chiaro, allo stato attuale, se gli altri due giochi si focalizzeranno su personaggi differenti, o se Electronic Arts seguirà l'esempio di Sony e Insomniac Games focalizzandosi su un singolo eroe (in questo caso, Iron Man) e proponendo eventualmente dei seguiti o spin-off basati su personaggi simili: nel caso di Iron Man, sarebbe semplice per EA raccontare la storia di Tony Stark nel primo capitolo e poi espandere gli orizzonti includendo altri eroi come James "Rhodey" Rhodes, alias War Machine, e Riri Williams, alias Ironheart.

Possibile, tuttavia, che Electronic Arts sia intenzionata ad ampliare ulteriormente il catalogo e sviluppare videogiochi basati su personaggi diversi, così da attirare l'interesse anche di coloro che non amassero particolarmente Iron Man. In tal senso, pensando allo sconfinato elenco di eroi e antagonisti c'è letteralmente l'imbarazzo della scelta, ma potrebbe essere una conferma delle indiscrezioni di qualche mese fa, che volevano Electronic Arts al lavoro su un gioco di Black Panther.

Resta da capire se quel progetto andrà effettivamente in porto ora che è stato confermato lo sviluppo di un gioco d'azione che vedrà il personaggio di Pantera Nera tra i protagonisti: si tratta del nuovo e misterioso gioco di Skydance New Media, ambientato nella Seconda Guerra Mondiale e focalizzato sul rapporto tra Black Panther e Captain America, che è in lavorazione presso il nuovo studio fondato dall'ex-creatrice di Uncharted, Amy Hennig.

