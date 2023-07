Black Panther avrà un videogioco tutto suo: ecco il secondo progetto di EA e Marvel

Il progetto, attualmente nelle primissime fasi di sviluppo, non arriverà prima del 2026 .

Si tratta del secondo videogioco a vedere l'eroe dei fumetti Marvel nel ruolo di protagonista, dopo il gioco di Skydance New Media ambientato nell'epoca della Seconda Guerra Mondiale e incentrato sul rapporto tra Pantera Nera e Captain America.

Il gioco di Black Panther sarà infatti realizzato da Cliffhanger Games, nuovo team con sede a Seattle e supervisionato da Kevin Stephens, ex-vicepresidente di Monolith Productions che ha realizzato l'ottimo Il Signore degli Anelli: L'Ombra di Mordor e il suo sequel L'Ombra della Guerra. Il team di Cliffhanger Games, che include ex-membri impegnati su Call of Duty, God of War e Halo Infinite, ha già iniziato la creazione del gioco d'azione che, a quanto pare, dovrebbe offrire una visuale in terza persona con un sistema narrativo dinamico.

"Siamo molto felici di poter lavorare con Marvel Games per realizzare un'esperienza fedele ambientata nel Regno di Wakanda, che possa rendere giustizia a un supereroe del calibro di Black Panther", commenta Kevin Stephens. "Ci troviamo ancora nelle prime fasi dello sviluppo e la strada da percorrere è lunga, ma sappiamo che è impossibile realizzare un'esperienza di alta qualità senza un team ricco di sviluppatori esperti in grado di fornire punti di vista differenti, quindi per ora è su questo che vogliamo concentrarci".

Non è chiaro se questa natura "dinamica" sia dovuta a un sistema simile al Nemesis dei videogame basati su Il Signore degli Anelli creati da Stephens, che gestiva in modo sempre nuovo il rapporto tra l'eroe principale e i suoi antagonisti, oppure a qualche caratteristica completamente nuova che renderà l'avventura della Pantera Nera nel Regno di Wakanda ricca di sorprese.

È evidente, tuttavia, l'interesse da parte di Electronic Arts nelle proprietà intellettuali create da Marvel: per il colosso di Redwood infatti è il secondo di tre videogame che rientrano nell'accordo stipulato con Marvel Games, dopo il gioco dedicato a Iron Man attualmente in lavorazione presso EA Motive, ma è la prima volta che il publisher di FIFA, Mass Effect e Dead Space decide di creare un nuovo studio per l'occasione.