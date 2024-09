Star Wars Jedi tornerà: in sviluppo l'ultimo capitolo della trilogia

L'idea di un terzo capitolo di Star Wars Jedi non sorprende, specialmente dopo le dichiarazioni di Stig Asmussen, uno dei volti principali della saga God of War prima del passaggio a Respawn e della creazione di questa nuova saga basata sull'universo di George Lucas. Ai tempi dello sviluppo del secondo episodio, infatti, Asmussen aveva già confidato di avere in mente una trilogia per il viaggio di Cal Kestis, confermando di avere già stabilito alcune idee su come espandere quanto visto nella storia di Survivor (che, nel frattempo, è arrivato su PlayStation 4 e Xbox One dopo un lancio in esclusiva su PC e console di ultima generazione).