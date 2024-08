Star Wars Outlaws si espande: due contenuti aggiuntivi per il videogioco di Guerre Stellari

La prima espansione, prevista per l'autunno di quest'anno, sarà intitolata Wild Card e si concentrerà sul torneo di Sabacc e sul personaggio di Lando Carlissian, mentre la seconda, intitolata A Pirate's Fortune, vedrà Kay incrociare il cammino del pirata Hondo Ohnaka. In questo caso, l'appuntamento è previsto per la primavera del 2025. I due contenuti fanno parte del pass stagionale di Outlaws già annunciato a suo tempo da Ubisoft, ma non è da escludere che, in caso di successo, l'azienda guidata da Yves Guillemot possa ordinare agli studi Massive di dar vita a ulteriori espansioni per mantenere vivo l'interesse attorno al nuovo gioco di ruolo open-world di Star Wars.