Formula 1, cambio di strategia per i videogiochi: il nuovo capitolo arriverà nel 2027

L'idea è di spostare l'attenzione dal semplice aggiornamento stagionale a una struttura più flessibile, dove il gioco resta lo stesso per più anni e viene ampliato tramite una serie di contenuti aggiuntivi. Un modello che altri segmenti del settore dei videogiochi hanno già sperimentato, spesso con risultati positivi in termini di fidelizzazione degli utenti. "F1 25 è stato un successo incredibile, alimentato dalla passione dei fan e dall'energia di questo sport", ha affermato Lee Mather, Senior Creative Director di Codemasters. "Il momento è ideale per guardare avanti e dare forma al futuro. Siamo pienamente impegnati nella serie EA Sports F1".