Formula 1, cambio di strategia per i videogiochi: il nuovo capitolo arriverà nel 2027

EA rivede l'approccio ai videogiochi di Formula 1, preparando una rivoluzione che costringerà a "saltare" un episodio: al suo posto arriverà un'espansione
Il prossimo anno, gli appassionati di videogiochi di Formula 1 non troveranno sugli scaffali un nuovo episodio dedicato alla prossima stagione. EA Sports, la divisione sportiva dell'editore Electronic Arts, ha deciso che il Mondiale 2026 non sarà protagonista di un capitolo dedicato, ma verrà aggiunto come espansione a pagamento dell'episodio già esistente, EA Sports F1 25. La serie tornerà nel corso del 2027.
Non ci sarà, dunque, un "F1 26": nel futuro della serie di videogiochi basati sulla Formula 1, infatti, c'è una più profonda rivoluzione che richiederà a Codemasters (lo studio britannico che lavora sulla serie) ed Electronic Arts più tempo rispetto a un classico episodio, portando a un cambio di strategia rispetto alla cadenza annuale: aspettando il nuovo episodio, previsto nel 2027, arriverà un'espansione di F1 25 incentrata sulla stagione 2026.
La decisione segna una deviazione netta da uno dei modelli più consolidati nel mondo dei videogiochi sportivi, quello delle uscite annuali quasi "identiche", ma aggiornate nelle rose, nei calendari e nei regolamenti. Dal 2021, quando Electronic Arts ha acquisito il team di Codemasters, il ritmo era stato regolare: un nuovo videogioco ogni anno, da F1 2021 al più recente EA Sports F1 25.
L'espansione prevista per il 2026 porterà all'interno dell'attuale capitolo l'intero mondiale FIA di Formula 1, adattando il gioco alle novità regolamentari che la categoria introdurrà in quella stagione. Gli utenti avranno a disposizione le nuove auto disegnate secondo il regolamento 2026, le scuderie e i piloti aggiornati e un modello di gara rivisto, ma è lecito credere che non ci sarà spazio per stravolgimenti più profondi e nuove modalità di gioco più corpose, come quella narrativa intitolata "Braking Point".
Secondo il colosso americano, però, non si tratta tanto di un ridimensionamento quanto di un cambio di prospettiva. Electronic Arts parla di un "investimento strategico pluriennale" sulla licenza della Formula 1: il tempo guadagnato nel 2026 servirà a sviluppare un nuovo gioco completo atteso per il 2027, descritto come un titolo "completamente rivisto" e "ancora più ampio", con "nuovi modi di giocare per gli appassionati di F1 di tutto il mondo".
L'idea è di spostare l'attenzione dal semplice aggiornamento stagionale a una struttura più flessibile, dove il gioco resta lo stesso per più anni e viene ampliato tramite una serie di contenuti aggiuntivi. Un modello che altri segmenti del settore dei videogiochi hanno già sperimentato, spesso con risultati positivi in termini di fidelizzazione degli utenti. "F1 25 è stato un successo incredibile, alimentato dalla passione dei fan e dall'energia di questo sport", ha affermato Lee Mather, Senior Creative Director di Codemasters. "Il momento è ideale per guardare avanti e dare forma al futuro. Siamo pienamente impegnati nella serie EA Sports F1".
Prezzo e data esatta di uscita dell'espansione non sono ancora stati comunicati, ma resta da vedere come reagiranno i giocatori abituati a trovare ogni anno sugli scaffali un nuovo capitolo numerato. Per chi segue la Formula 1 su console e PC, il 2026 sarà un banco di prova: niente confezione inedita, ma un maxi aggiornamento che promette di traghettare la serie verso un F1 2027 ancora più ambizioso.