Assassin's Creed Black Flag Resynced: il rifacimento compare online, ma Ubisoft tace

Il presunto rifacimento di Assassin's Creed IV: Black Flag fa un passo in più verso l'annuncio ufficiale. Sul sito del gruppo PEGI, l'ente europeo che si occupa della classificazione dei videogiochi, è arrivata una nuova voce che conferma l'esistenza del progetto e soprattutto il titolo: il remake sarà chiamato Assassin's Creed Black Flag Resynced e, con tutta probabilità, dovrebbe essere svelato ai The Game Awards.