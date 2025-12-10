Assassin's Creed Black Flag Resynced: il rifacimento compare online, ma Ubisoft tace

L'ente PEGI conferma l'esistenza del remake di Assassin's Creed IV: Black Flag, con l'annuncio di Ubisoft che potrebbe arrivare ai The Game Awards 2025
© Ufficio stampa
Il presunto rifacimento di Assassin's Creed IV: Black Flag fa un passo in più verso l'annuncio ufficiale. Sul sito del gruppo PEGI, l'ente europeo che si occupa della classificazione dei videogiochi, è arrivata una nuova voce che conferma l'esistenza del progetto e soprattutto il titolo: il remake sarà chiamato Assassin's Creed Black Flag Resynced e, con tutta probabilità, dovrebbe essere svelato ai The Game Awards.
Pur non indicando le piattaforme o una data di uscita, la scheda pubblicata dall'ente PEGI conferma la valutazione di 18+ per la presenza di contenuti violenti, linguaggio scurrile e di acquisti nel gioco. Nonostante ciò, Ubisoft ha preferito evitare di confermare l'esistenza del progetto, di cui si parla da almeno due anni tra indizi e voci di corridoio.
La comparsa sul sito dell'ente PEGI coincide però con quanto emerso di recente dai documenti finanziari della società: l'editore franco-canadese ha previsto il lancio di diversi giochi entro il 31 marzo 2026, tra cui un progetto non annunciato che, secondo il sito specializzato Insider Gaming, sarebbe proprio il rifacimento dell'amatissimo Black Flag, atteso nella settimana del 23 marzo 2026.
Tra i segnali indiretti figurano le dichiarazioni dell'attore Matt Ryan, interprete del protagonista Edward Kenway, che in alcuni eventi dedicati alla comunità dei videogiochi ha alluso all'esistenza di un remake (salvo poi correggersi, citando possibili conseguenze legali) e le parole dello studio di statue da collezione Pure Arts, che in una diretta ha parlato di "iniziative legate ad Edward” riferendosi all'assenza di una statua dedicata a uno dei personaggi più amati di Assassin's Creed.
Nel 2023, l'amministratore delegato di Ubisoft, Yves Guillemot, aveva anticipato l'arrivo di alcuni remake per "modernizzare" i videogiochi del catalogo storico dell'azienda. Secondo un'inchiesta riportata dal sito francese Jeux Vidéo, Assassin's Creed Black Flag Resynced rientrerebbe proprio in questa strategia. Le informazioni raccolte dalla testata parlano di un remake esteso del gioco del 2013, con grafica e sistema di combattimento aggiornati per avvicinarsi ai capitoli più recenti della serie, caratterizzati da una forte componente ruolistica (gestione del bottino, dell'inventario e delle statistiche di equipaggiamento).
Il gioco includerebbe inoltre circa quattro ore di contenuti inediti, tra cui una sezione dedicata al personaggio di Mary Read, tagliata dall'edizione originale. Parallelamente, verrebbero ridotte o rimosse parte delle sequenze ambientate nel presente, sostituite con più contenuti legati all'epoca dei pirati. Una scelta che, secondo quanto riportato, non incontra il favore di coloro che sono affezionati alla doppia struttura temporale della saga.
La presenza di acquisti interni al gioco, indicata da PEGI, fa pensare a un'integrazione con l'ecosistema digitale già esistente della serie o alla possibilità di DLC futuri. Resta da capire se anche Freedom Cry, l'espansione narrativa di Black Flag, sarà oggetto di un rifacimento o meno, ma la conferma potrebbe arrivare nelle prossime ore: con i The Game Awards in programma questa settimana, gli osservatori del settore ritengono plausibile un annuncio ufficiale a breve.
Al momento, però, Assassin's Creed Black Flag Resynced resta un titolo di cui si parla molto, ma che Ubisoft non ha ancora scelto di svelare al pubblico.