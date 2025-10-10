Videogiochi: Ubisoft avrebbe cancellato un nuovo Assassin's Creed per timori politici negli Usa

L'idea, spiegano le fonti, era raccontare come le tensioni razziali possano diventare uno strumento di controllo sociale: la narrazione avrebbe toccato temi sensibili come diritti civili e violenza razziale, analizzando l'eredità della Guerra Civile e, in alcuni flashback, gli eventi del conflitto. Secondo il rapporto di Game File, i primi lavori erano stati avviati presso Ubisoft Québec (studio già responsabile degli episodi Odyssey e Syndicate) con il via libera della dirigenza parigina, mentre la decisione di accantonare il progetto sarebbe circolata internamente nel luglio del 2024, in un momento di forte polarizzazione negli Stati Uniti.