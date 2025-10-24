Assassin's Creed Shadows arriva su Nintendo Switch 2 e si prepara a nuovi contenuti

Dopo numerose indiscrezioni, Ubisoft ha confermato l'arrivo di Assassin's Creed Shadows su Switch 2, con l'avventura della shinobi Naoe e del samurai Yasuke nel Giappone feudale creato dallo studio che farà il suo esordio sulla console ibrida di Nintendo il prossimo 2 dicembre. Nell'attesa, l'editore franco-canadese prepara una serie di aggiornamenti che introdurranno nuove missioni, attività e accorgimenti al gioco.