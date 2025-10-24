Assassin's Creed Shadows arriva su Nintendo Switch 2 e si prepara a nuovi contenuti

Ubisoft conferma l'esordio dell'ultimo capitolo di Assassin's Creed anche sull'ammiraglia di Nintendo, svelando due aggiornamenti in uscita nell'autunno
© Ufficio stampa
Dopo numerose indiscrezioni, Ubisoft ha confermato l'arrivo di Assassin's Creed Shadows su Switch 2, con l'avventura della shinobi Naoe e del samurai Yasuke nel Giappone feudale creato dallo studio che farà il suo esordio sulla console ibrida di Nintendo il prossimo 2 dicembre. Nell'attesa, l'editore franco-canadese prepara una serie di aggiornamenti che introdurranno nuove missioni, attività e accorgimenti al gioco.
Assassin's Creed Shadows approda sull'erede di Switch il 2 dicembre con tutti gli aggiornamenti e i contenuti pubblicati finora, tranne l'espansione Gli artigli di Awaji: il nuovo contenuto, lanciato a settembre su PC e console, vedrà la luce il prossimo anno su Nintendo Switch 2, mentre i progressi condivisi via Ubisoft Connect e il supporto al touchscreen nei menu saranno parte dell'esperienza di gioco già dal lancio.
© Ufficio stampa
In attesa di questa nuova versione, Assassin's Creed Shadows si espanderà con una serie di aggiornamenti gratuiti che introdurranno non solo delle migliorie agli aspetti nevralgici dell'esperienza di gioco, ma anche una serie di novità a livello contenutistico. Il 28 ottobre, arriverà un nuovo aggiornamento contenente la Corsa acrobatica avanzata, che rimuoverà le limitazioni e permetterà a Naoe di effettuare salti laterali e all'indietro da qualsiasi altezza.
Migliora il salto laterale con discesa veloce: nella modalità tradizionale, la presa verticale dalle sporgenze diventa più affidabile (anche su oggetti sopraelevati), mentre arriva il salto manuale e torna la presa alla sporgenza direzionale.
© Ufficio stampa
Sempre il 28 ottobre sarà il turno dei "Castelli corrotti", una nuova modalità che permetterà di riaffrontare i una versione "corrotta" dei castelli già completati e combattere contro le cosiddette "anomalie dell'Animus", inclusi i temibili samurai daishō che offriranno nuovi forzieri con ricompense di livello superiore. Ogni stagione prevede fino a 5 castelli corrotti, garantendo una maggiore rigiocabilità, una difficoltà più alta e ricompense migliori per personalizzare l'attrezzatura dei due protagonisti.
Il 25 novembre, invece, sarà il turno di una nuova storia aggiuntiva dal titolo "Un mistero", che a detta di Ubisoft offrirà un tono più leggero e atmosfera simili ad Assassin's Creed Odyssey: il passato di Naoe torna a galla tra nemici in cerca di redenzione, mentre i due personaggi principali intensificheranno il loro sodalizio apprendendo l'uno dall'altra nuove abilità (Naoe ottiene il Piede di guerra di Yasuke, mentre quest'ultimo imparerà a neutralizzare i nemici con furtive non letali).
© Ufficio stampa
Presente anche un enigma ambientale di livello avanzato per chi ama i rompicapo, mentre nella stessa data arriverà una seconda collaborazione speciale con una saga misteriosa.
Durante le festività natalizie, infine, ci sarà spazio per un'ondata di contenuti gratuiti che continueranno a espandere l'esperienza di gioco di Assassin's Creed Shadows in attesa di capire quale sarà il futuro della saga di Ubisoft, che dopo la fondazione di Vantage Studios e l'abbandono del direttore creativo, potrebbe tornare tra rifacimenti (come quello di Assassin's Creed IV: Black Flag), nuove esperienze sperimentali (come il misterioso Hexe) e altri giochi di ruolo ad ampio respiro.