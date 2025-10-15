Assassin's Creed, cambio ai vertici: Marc-Alexis Côté lascia Ubisoft

Ai dipendenti, stando a comunicazioni interne riportate da IGN, è stato spiegato che la guida di Vantage dovrà essere "allineata" agli obiettivi della società. Côté, che aveva ricevuto un'offerta per un ruolo nella dirigenza della neonata struttura, ha rifiutato la nuova posizione e ha preferito abbandonare l'editore con cui ha collaborato per due decenni: in un messaggio al personale, gli amministratori delegati di Vantage Studios avrebbero definito "deludente" la sua decisione, pur riconoscendo che l'ex responsabile "aveva aspettative e priorità proprie" sul futuro della nuova azienda.