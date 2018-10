Taiwan, inaugurato il più grande centro per le arti del mondo

Nella città portuale di Kaohsiung, nel sud di Taiwan, è stato inaugurato il più grande centro per arti sceniche al mondo. La struttura, dalla forma ondulata, è stata progettata dagli architetti olandesi del Mecanoo e si erge su una vecchia base di addestramento militare. Il centro si chiama Weiwuying e si sviluppa in un teatro dell'opera da 2.236 posti, un’area per concerti da 1.981 posti, una sala da gioco da 1.210 posti e un ampio teatro all'aperto. Nei prossimi mesi ospiterà una serie di eventi e rappresentazioni che, dato il loro carattere internazionale, renderanno la zona un polo culturale per l’intera Asia orientale.