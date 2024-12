Natale nelle diverse culture

Hanukkah, conosciuta come la Festa delle luci o Festa dei lumi, è una festività ebraica. In ebraico la parola Hanukkah (o Chanukkah) significa "inaugurazione" o "dedica", infatti, questa festività, istituita nel 164 a.C., commemora la riconsacrazione e la purificazione del Tempio di Gerusalemme dopo la vittoria degli ebrei guidati da Giuda Maccabeo contro i Seleucidi. In base al resoconto del Talmud (il testo centrale del giudaismo e la principale fonte della legge religiosa giudaica), nel tempio devastato fu ritrovato soltanto un recipiente contenente dell’olio. La quantità era sufficiente a far bruciare la lampada del tempio per un solo giorno, ma per miracolo bruciò otto giorni e otto notti. Hanukkah si festeggia per otto giorni, inizia nel mese ebraico di Kislev e finisce nel mese di Tevet. Durante la prima sera della festa è consuetudine accendere la chanukkià, un candelabro a nove bracci. Ogni sera, una candela aggiuntiva viene accesa, fino a raggiungere otto candele alla fine della Festa. È tradizione anche celebrare l'accensione delle candele in maniera pubblica. Numerose persone si ritrovano in una piazza centrale della città dove è stata installata una grande chanukkià. Il presidente della comunità o il rabbino capo, tengono un breve discorso, recitano la benedizione (beracha) delle candele e inaugurano la Festa. I presenti solitamente intonano inni gioiosi ed eseguono tipici balli ebraici. Dolce tipico della festa è una sorta di bombolone chiamato sufganiyah che, essendo fritto nell'olio, vuole ricordare l'olio consacrato che tenne in vita la luce del Tempio. Oggetto ludico tipico di questa festa è una trottola, il sevivon.