L'albero di Natale e i regali più chic per le Feste: dove trovarli

Un progetto incantevole. Dopo Roma nel 2023, quest'anno è il cuore della città meneghina ad accendersi di magia, come da tradizione. Ispirato alla rinomata sontuosità dell'iconico palazzo di Versailles, al centro della galleria Vittorio Emanuele II svetta un abete spettacolare, alto più di 14 metri, decorato con oltre 1900 elementi e ricoperto da fiori dorati. In questo incantevole spettacolo di luci, brillano i flaconi dei profumi più iconici. È l'albero di Natale di Dior Parfums, la cui cima è incoronata da una grande stella, simbolo di fortuna per eccellenza di Monsieur Christian, e impreziosito alla base da un nastro recante la firma "Christian Dior". Frutto della collaborazione della maison francese di fragranze con l'Assessorato alla Cultura di Milano e il patrocinio del Comune, è possibile ammirarlo fino al 6 gennaio prossimo. Inoltre, come ogni anno, Dior Parfums si impegna ad effettuare anche progetti complementari a sostegno di aree periferiche della città, come l'installazione di altri nove alberi di Natale "complementari" in altrettanti municipi cittadini (concluso il periodo di esposizione, saranno recuperati in tutte le loro parti in una logica di economia circolare) e un'iniziativa più tangibile e duratura: la riqualificazione della fontana di Piazza Fontana, i cui lavori prenderanno il via dalla prossima primavera.